துப்பாக்கி கொடுத்த விஜய்கூட சும்மா இருக்காரு.. சிவகார்த்திகேயனை பொளக்கும் ரசிகர்கள்

வரும் 18 ஆம் தேதி ஈரோட்டில் விஜய் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த இருக்கிறார். அதே தேதியில் சென்னையில் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் பராசக்தி படத்தின் ஒரு கண்காட்சி நடைபெற இருக்கிறது. பராசக்தி படத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இந்தி எதிர்ப்பை பற்றிய படமாகத்தான் தயாராகியிருக்கிறது. அதனால் இந்தப் படத்தின் மீது பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
விஜய் பொதுக்கூட்டம் நடத்தும் அதே தேதியில்தான் சிவகார்த்திகேயனும் அந்த கண்காட்சியை நடத்த சொல்லியிருக்கிறார் என சிவகார்த்திகேயனை ரசிகர்கள் பொளந்து கட்டி வருகின்றனர். இதை பற்றி செய்யாறு பாலு கூறும் போது துப்பாக்கி கொடுத்த விஜய் கூட சும்மா இருக்காரு. அந்த துப்பாக்கிய வாங்கிய சிவகார்த்திகேயனும் சும்மா இருக்காரு. நீங்க என்னப்பா இப்படி இருக்கீங்க என ரசிகர்களை பார்த்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் செய்யாறு பாலு.
ஜன நாயகனோடு வந்து மோதிப்பாரு.. உனக்கு இருக்கு என சிவகார்த்திகேயனை விஜய் ரசிகர்கள் வச்சு செய்து வருகின்றனர். உள்ளபடியாக இதை விஜய் சொல்லணும், அல்லது எச்.வினோத் சொல்லணும். அதுவும் இல்லையா? விஜயை வைத்து படம் பண்ணும் தயாரிப்பாளர் சொல்லணும்.அதையெல்லாம் விட்டு ரசிகர்களுக்கு அப்படி என்னதான் சிவகார்த்திகேயன் மீது இவ்வளவு வன்மம் என தெரியவில்லை.
அப்படியே படம் வந்தாலும் என்ன? வரட்டுமே. பண்டிகை நாளில் 10க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் வந்த காலமெல்லாம் இருக்கிறது. உண்மையிலேயே சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஒரு வலுவான பின்னணி இருந்திருந்தால் அவரை இப்படி எதிர்ப்பீங்களா?ஏன் தொடர்ச்சியாக ஒருவர் மீது இவ்வளவு வன்மம் வைக்கிறீர்கள்? அவருக்கு எதிராக சில காணொளிகளும் வைரலானது. இது விஜய் பார்த்தால் கண்டிப்பாக வருத்தப்பட்டிருப்பார்.
உண்மையிலேயே இது விஜய்க்கு எதிராக செய்வதை போல் இருக்கிறது. விஜயை தரதரவென இழுத்து சேற்றில் விடுவது மாதிரிதான் இருக்கிறது .சொல்லப்போனால் லாபத்தில் பங்கு கொடுங்கள் என தமிழ் சினிமாவில் முதன் முதலாக இந்த முறைய ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன். பராசக்தி படத்தில் அவருக்கு என சம்பளம் கிடையாது. சினிமாவை சினிமாவா பாருங்க என செய்யாறு பாலு ரசிகர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறார்.