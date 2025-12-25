முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திமுகவிற்கு நேரடி எதிரி நான்தான்.. கிறிஸ்துமஸ் விழா மூலம் உறுதி செய்த விஜய்..!

vijay

Siva

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (10:37 IST)
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிக்கை, ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் முகத்தில் நேரடியாக அறைந்ததை போல அமைந்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
"திமுகவிற்கு நேரடி எதிரி நான்தான்" என்ற முனைப்புடன் விஜய் செயல்பட தொடங்கியிருப்பது, அதிமுக, பாஜக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற பிற கட்சிகளை இரண்டாம் இடத்திற்குத் தள்ளியுள்ளது.
 
கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது கன்னியாகுமரி நிகழ்வாக இருக்கட்டும், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னெடுக்கும் ஒவ்வொரு செயலும் மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது. கன்னியாகுமரி போன்ற பகுதிகளில் அவர் பங்கேற்ற நிகழ்வுகள் அதிமுகவின் பாரம்பரிய இடங்களை கூட தட்டிப்பறிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் மாவட்ட ரீதியான சுற்றுப்பயணங்கள் இன்னும் தீவிரமடையும் என்பதால், ஆளுங்கட்சியான திமுகவிற்கு இது ஒரு தர்மசங்கடமான மற்றும் பெரும் சவாலான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அச்சாரமாகவே இந்த மோதல் போக்கு பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

