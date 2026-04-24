திரையரங்குகளில் மீண்டும் தளபதி vs தல மோதல்: இன்று ரீ-ரிலீஸாகும் சிவகாசி மற்றும் அமர்களம்

Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (09:31 IST)
Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (09:33 IST)
தமிழ் சினிமாவில் தற்போது ரீ-ரிலீஸ் ட்ரெண்ட் உச்சத்தில் உள்ளது. பழைய பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படங்களை டிஜிட்டல் முறையில் மெருகூட்டி மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியிடுவதை ரசிகர்களும் பெருமளவில் கொண்டாடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ் சினிமாவின் இரு துருவங்களான தளபதி விஜய் மற்றும் அஜித் குமார் ஆகியோரின் சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள் இன்று ஒரே நாளில் ரீ-ரிலீஸ் ஆக உள்ளன.
விஜய் நடித்த 'சிவகாசி' மற்றும் அஜித் நடித்த 'அமர்களம்' ஆகிய இரு படங்களும் இன்று தமிழகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் மீண்டும் வெளியாகியுள்ளதால், இரண்டு தரப்பு ரசிகர்களுக்கும் இன்று மாபெரும் திருவிழாவாக அமைந்துள்ளது. இதன் விரிவான தொகுப்பு இதோ:
2005-ஆம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு வெளியாகி பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்த திரைப்படம் சிவகாசி.இயக்குநர் பேரரசு இயக்கத்தில் உருவான இந்த பக்கா கமர்ஷியல் படத்தில் அசின், பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தன்ர். அனல் பறக்கும் பஞ்ச் டலயால், துள்ளலான பாடல்கள் என அனைத்தும் கலந்த கலவையாக வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடிததது சிவகாசி.
1999-ஆம் ஆண்டு வெளியாகி அஜித் குமாரின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்த திரைப்படம் 'அமர்களம்'. இயக்குநர் சரண் இயக்கத்தில் உருவான இந்த ஆக்ஷன் கலந்த காதல் காவியம், 90ஸ் கிட்ஸ்களின் பேவரைட் படங்களில் ஒன்றாகும். இன்று மீண்டும் பெரிய திரையில் அஜித்தின் ரக்கட் லுக்கைக் காண ரசிகர்கள் தியேட்டர்களில் குவிந்துள்ளனர்.
அஜித் - ஷாலினி இடையேயான அற்புதமான கெமிஸ்ட்ரி, ரகுவரனின் தனித்துவமான நடிப்பு, மற்றும் பரத்வாஜ் இசையில் "சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன்", "மேகங்கள் என்னைத் தொட்டு" போன்ற காலத்தால் அழியாத பாடல்கள் இன்று மீண்டும் தியேட்டர்களில் ஒலிக்க உள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் விஜய் - அஜித் படங்கள் ஒரே நாளில் வெளியாவது எப்போதுமே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பையும், போட்டியையும் உருவாக்கும். சமீபகாலமாக இருவரின் புதிய படங்களும் ஒரே நாளில் வெளியாவது அரிதாகிவிட்ட நிலையில், இந்த ரீ-ரிலீஸ் மூலமாக மீண்டும் அந்த 'தல - தளபதி' மோதல் தியேட்டர்களில் களைகட்டியுள்ளது.