மீண்டும் ரஜினி படத்தில் இணையும் விஜய் சேதுபதி.. அவரே உறுதி செய்த தகவல்..!

ஜெயிலர் 2

Siva

, வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (09:30 IST)
இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தில், நடிகர் விஜய் சேதுபதி ஒரு முக்கியமான கௌரவ தோற்றத்தில் நடிப்பதை உறுதி செய்துள்ளார்.
 
 'தி ஹாலிவுட் ரிப்போர்ட்டர் இந்தியா'  இதழுக்கு அளித்த நேர்காணலில், ரஜினிகாந்த் மீதான நன்மதிப்பின் காரணமாகவே இந்த படத்தில் இணைந்ததாக அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
பல ஆண்டுகளாக திரையுலகில் பயணிக்கும் சூப்பர் ஸ்டாரின் அருகாமையில் இருப்பது தனக்கு பல பாடங்களை கற்றுக்கொடுப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கு முன்பு இவர்கள் இருவரும் 2019-ல் வெளியான 'பேட்ட' திரைப்படத்தில் இணைந்து நடித்திருந்தனர். 
 
2023-ல் வெளியாகி உலகளவில் 600 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் சாதனை படைத்த 'ஜெயிலர்' படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகம் தற்போது கோவா மற்றும் கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாகப் படமாக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
ஆக்ஷன்-காமெடி பாணியில் உருவாகும் இந்தச் சீக்வெலில் மோகன்லால், சிவ ராஜ்குமார், வித்யா பாலன் மற்றும் எஸ்.ஜே. சூர்யா என பல நட்சத்திரங்கள் இணைந்துள்ளனர். விஜய் சேதுபதியின் வருகை இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இப்படம் 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 12-ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
