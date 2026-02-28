சங்கீதா ஒரு கடுமையான விமர்சகர், ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக கண்காணிப்பார்.. விஜய் அளித்த பேட்டி..!

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (10:46 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (10:56 IST)
நடிகர் விஜய் தனது மனைவி சங்கீதாவை ஒரு கடுமையான விமர்சகர் என்று வர்ணித்த பழைய நேர்காணல் ஒன்று தற்போது மீண்டும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
2022-ஆம் ஆண்டு சன் டிவியில் இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமாருடன் நடந்த உரையாடலின் போது விஜய் இந்த தகவலைப் பகிர்ந்துகொண்டார். தனது தொழில்முறை தேர்வுகளைச் சங்கீதா மிக உன்னிப்பாக கவனிப்பார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதேபோல், விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் அளித்த பேட்டியில், விஜய் பலருடைய பேச்சை கேட்காவிட்டாலும், சங்கீதாவின் கருத்துகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் என்று கூறியுள்ளார். சங்கீதா அவரை மிகவும் "ஸ்ட்ரிக்ட்" ஆக கண்காணிப்பார் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
கடந்த 25 ஆண்டுகளாக விஜய்யின் திரைப்பயணத்தில் சங்கீதா ஒரு முக்கிய தூணாக இருந்துள்ளார். தற்போது அவர்கள் இருவரும் பிரிந்து வாழ்வதாக செய்திகள் வெளியானாலும், விஜய்யின் வளர்ச்சியில் சங்கீதாவின் பங்களிப்பு அளப்பரியது என்பதை இந்த நேர்காணல்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
2026 அரசியல் களத்தில் விஜய் நுழையும் வேளையில், இந்த பழைய நினைவுகள் ரசிகர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.