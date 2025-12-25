முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எல்லோரும் எதிர்பார்க்கும் ஜனநாயகன்....இதோ முதல் விமர்சனம்

ஜனநாயகன்

Bala

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (11:28 IST)
விஜய் நடிப்பில் பொங்கலையொட்டி ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாக உள்ள படம் ஜனநாயகன். திரையுலகில் வசூல் சக்ரவர்த்தியாக உள்ள விஜய் சினிமாவுக்கு டாட்ட காட்டிவிட்டு கட்சி துவங்கி முழுநேர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். எனவே ஜனநாயகன் அவரது கடைசி படம் என்ற பெருமையுடன் வருகிறது.
வழக்கமாக விஜய் படங்கள் வெளிவந்தாலே ரசிகர்கள் கொண்டாடி தீர்ப்பார்கள். அதிலும் ஜனநாயகன் கடசி படம் என்றால் சொல்ல வேண்டுமா?
 
இந்த படத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமீதா பைஜூ, பாபி தியோல், மற்றும் பிரகாஷ்ராஜ் என முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பலர் நடிக்கின்றனர்.  ஹெச். வினோத் இயக்கியிருக்கும் இப்படத்தின் பாடல் வெளியீடு மலேசியாவில் கோலகலமாக நடக்க உள்ளது. 
 
இந்த நிலையில் ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் விமர்சனம் வெளியாகியுள்ளது. பிரபல திரையரங்க உரிமையாளர் பரணி தனது டுவிட்டர் இதனை பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் அதில் இந்த படத்தை பார்த்த சிலர் படம் நன்றாக வந்துள்ளது. இந்த பொங்கல் நமக்கு நமக்கு செம கலெக்சன் மா என்று பகிர்ந்துள்ளார்.
webdunia
 
இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு மேலும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

