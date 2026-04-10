முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

‘ஜனநாயகன்’ முழு படமும் HD பதிப்பில் திருட்டு இணையதளங்களில்.. அதிர்ச்சியில் தயாரிப்பாளர்..!

BY: Siva
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (09:42 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (09:43 IST)
திரையுலகில் இருந்து விலகி முழுநேர அரசியலில் களமிறங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படமான 'ஜன நாயகன்', தணிக்கை வாரிய சிக்கல்களால் தியேட்டர்களில் வெளியாக தாமதமாகி வரும் நிலையில், இணையதளங்களில் அந்த படம் திருட்டுத்தனமாக கசிந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தணிக்கை சான்றிதழுக்காக காத்திருக்கும் இந்த படத்தின் HD பதிப்பு தற்போது சில இணையதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.
 
ஜனவரி மாதமே வெளியாக வேண்டிய இப்படம், சில காட்சிகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தலாம் என கூறி தணிக்கை வாரியத்தால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான நீதிமன்ற வழக்கை தொடர்ந்து, தற்போது படம் திருத்த குழுவின் பரிசீலனையில் உள்ளது. குறிப்பாக, விஜய் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதால், தேர்தல் முடிந்த பின்னரே படத்திற்கு அனுமதி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இந்நிலையில், படத்தின் தலைப்பு காட்சிகள் மற்றும் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் ஏற்கனவே சமூக வலைதளங்களில் கசிந்தன. அதனை தொடர்ந்து இப்போது முழுப்படமும் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது படக்குழுவினரை கவலையடைய செய்துள்ளது. 
 
அதேசமயம், சில சேனல்கள் அரசியல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு, அதிகாரப்பூர்வ ரிலீசுக்கு முன் இந்த படத்தை நாங்கள் பதிவேற்ற மாட்டோம்" என தங்கள் அறநெறிப்படி அறிவித்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அரசு தலையிட்டு ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையதளங்களில் கசிந்து வருவதை தடுக்க வேண்டும் என ரசிகர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
என்னுடைய ஒரே கேர்ள் பிரண்ட் தமன்னா தான்.. நடிகை மிருணாள் தாக்கூர்

