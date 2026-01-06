விஜய்யின் ‘சுறா’ உள்பட பல படங்கள் நடித்த நடிகர் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்..!

தமிழ் திரையுலகிலும் மலையாள திரையுலகிலும் தனது நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர நடிப்பால் முத்திரை பதித்த மூத்த நடிகர் அப்பச்சன் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக காலமானார்.
1970-களில் இருந்து திரைத்துறையில் இயங்கி வரும் இவர், 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ரசிகர்களை தனது எதார்த்தமான நடிப்பால் மகிழ்வித்து வந்தார்.
சமீபகாலமாக வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நல பாதிப்புகளால் அவதிப்பட்டு வந்த அவர், தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிர் பிரிந்தது. இவர் தமிழில் தளபதி விஜய் நடித்த 'சுறா' திரைப்படத்தில் நடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆரம்பத்தில் மேடை நாடகங்களில் தனது பயணத்தை தொடங்கிய அப்பச்சன், பின்னர் மலையாள சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு அங்கமாக மாறினார். நகைச்சுவை நடிகராகவும், குணச்சித்திர வேடங்களிலும் பல வெற்றித் திரைப்படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார். இவரது மறைவு திரைத்துறைக்கு ஒரு பேரிழப்பாக கருதப்படுகிறது.