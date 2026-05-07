முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆண்டவன் கைவிடமாட்டான்!..நல்லதே நடக்கும்.. வெங்கட் பிரபு டிவிட்!..

Advertiesment
vijay
BY: webdunia
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (10:26 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (10:32 IST)
google-news
ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் கடந்த ஏப்ரல் கடந்த மே 4ம் தேதி எண்ணப்பட்டது. வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கும் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கும் சென்றது.

விஜய்க்கு அதிக தொகுதிகள் கிடைத்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை என்பதால் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது. இதில் காங்கிரஸ் மட்டுமே விஜய்க்கு ஆதரவளிக்க முன் வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து தவெக ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 112 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. அது கிடைக்குமா என்பது தெரியவில்லை..

இதையடுத்து விஜயின் முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவும் தள்ளி போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க தேவையான எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை கொடுத்தால் மட்டுமே அடுத்த வேலைகளை தொடங்குவோம் என ஆளுநர் சொல்லிவிட்டதால் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களின் பெறும் முயற்சியில் தவெக இறங்கியிருக்கிறது.

இதில் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க மாட்டோம் அதிமுக என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துவிட்டது. இந்நிலையில்தான், விஜயை வைத்து கோட் படத்தை இயக்கிய இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘நல்லவங்கள ஆண்டவன் சோதிப்பான்.. கை விடமாட்டான்.. நல்லதே நடக்கும்.. நம்பிக்கையோடு இருப்போம்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெக ஆட்சியமைக்க திமுக இடையூறு செய்யாது, மற்றொரு தேர்தலை திமுக விரும்பவில்லை.. மு.க.ஸ்டாலின்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos