எஸ்கே, பிரதீப் இல்லை.. இப்போதைய சாய்ஸ் கென் கருணாஸ்! வெங்கட் பிரபுவின் பக்கா பிளான்

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (10:04 IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (10:07 IST)
கோட் படத்தின் மூலம் 400 கோடி வசூலைக் குவித்து மாஸ் காட்டிய வெங்கட் பிரபு, தற்போது தனது அடுத்த படத்திற்கான சரியான கூட்டணியை அமைக்க முடியாமல் தவித்து வருவது கோலிவுட்டில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்க முதலில் சிவகார்த்திகேயனை வைத்து ஒரு பிரம்மாண்டமான சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கதையை இயக்கத் திட்டமிட்டார் வெங்கட் பிரபு. இதற்காக அமெரிக்கா வரை சென்று ப்ரீ-புரொடக்ஷன் பணிகளையும் கவனித்தார். ஆனால் பட்ஜெட் அதிகமகவே தயரிப்பு தரப்பும் தயங்கியது. எஸ்கேவும் வெங்கட் பிரபுவிற்கு அல்வா கொடுத்துவிட்டு அடுத்த படத்திற்கு சென்று விட்டார்.
பெரிய பட்ஜெட் ரிஸ்க் வேண்டாம் என நினைத்த சிவகார்த்திகேயன், சேஃப் ஜோனில் பயணிக்க முடிவெடுத்துள்ளார். கமல் தயாரிப்பில் 'தாய் கிழவி' பட இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் 'சேயோன்' படத்தில் நடிக்க அவர் கமிட் ஆகிவிட்டதால், வெங்கட் பிரபுவின் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் மூடுவிழா நடத்திவிட்டார்.
எஸ்கே இல்லை என்றால் என்ன? வளர்ந்து வரும் இளம் நட்சத்திரம் பிரதீப் ரங்கநாதனை வைத்து அந்த கதையை பண்ணலாம் என வெங்கட் பிரபு கணக்கு போட்டார். ஆனால், அங்கும் அவருக்கு ஒரு தடை வந்துள்ளது. 'லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி' படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு பிரதீப் பிஸியாகிவிட அந்த முயற்சியும் கைநழுவிப் போனதாகத் தெரிகிறது.
சிவகார்த்திகேயன், பிரதீப் ரங்கநாதன் என டாப் ஹீரோக்கள் கைகொடுக்காத நிலையில், வெங்கட் பிரபு இப்போது தனது ரூட்டை மாற்றியுள்ளார். யூத் படத்தின் மூலம் 80 கோடிக்கும் மேல் வசூல் ஈட்டி, தமிழ் சினிமாவின் கவனத்தை ஈர்த்த கென் கருணாஸை வைத்து படம் இயக்க வெங்கட் பிரபு முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தனது வழக்கமான பாணியில் ஒரு கலகலப்பான என்டர்டெய்னர் படத்தை கொடுத்து மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்ப திட்டமிட்டுள்ளார். தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் ஒரு முக்கிய படத்தில் நடித்து வரும் கென் கருணாஸ், அந்தப் பணிகளை முடித்த கையோடு வெங்கட் பிரபுவுடன் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.