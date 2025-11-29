முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிரபல ராப் பாடகர் வேடன் மருத்துவமனையில் அனுமதி… இசை நிகழ்ச்சி ரத்து!

Vedan

vinoth

சனி, 29 நவம்பர் 2025 (13:28 IST)
தன்னுடைய சுயாதீன ராப் பாடல்கள் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் வேடன் (ஹிராந்தஸ் முரளி). அதையடுத்து அவர் மஞ்சும்மெல் பாய்ஸ் திரைப்படம் மூலமாகப் பாடகராக அறிமுகமானார். அந்த படத்தில் அவர் பாடிய பாடல் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பைப் பெற்றது. கேரளா தாண்டி தமிழ்நாட்டிலும் அவர் பாடல்களுக்கு பெரியளவில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

சமீபத்தில் ரிலீஸான பைசன் திரைப்படத்தில் ஒரு விறுவிறுப்பான உத்வேகப் பாடலை வேடன் பாடியிருந்தார். அந்த பாடல் இணையத்தில் பெரியளவில் ஹிட்டானது. சமீபத்தில் வேடன் மேல் ஒரு பெண் பாலியல் குற்றச்சாட்டை வைத்ததை அடுத்து சர்ச்சையில் சிக்கினார். ஆனால் அந்த வழக்கில் வேடனுக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் கத்தாரில் நடக்கவுள்ள இசைக் கச்சேரி ஓன்றில் கலந்துகொள்ள அவர் அங்கு சென்றிருந்த நிலையில் வைரஸ் காய்ச்சல் காரணமாக இப்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் நாளை நடக்கவிருந்த அவரது இசைக் கச்சேரி இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

