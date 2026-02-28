விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து பிரச்சனைக்கு பின் எடுக்கப்பட்ட சர்வே.. கொஞ்சம் கூட வாக்கு சதவீதம் குறையவே இல்லை?

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (09:10 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (09:00 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையேயான விவாகரத்து விவகாரம் அரசியல் களத்தில் பேசுபொருளாக்கப்பட்டது. விஜய்யின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்து, அவரது வாக்கு வங்கியை சிதைக்க எதிர்த்தரப்பினர் இந்தத் தனிப்பட்ட விஷயத்தை கையில் எடுத்தனர். இருப்பினும், சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் அரசியல் வட்டாரத்தை அதிரவைத்துள்ளன.
இந்த விவாகரத்து சர்ச்சைக்கு பின்னும், விஜய்யின் ஆதரவு மற்றும் வாக்கு சதவீதம் சற்றும் குறையவில்லை என்பது சர்வேயில் தெரியவந்துள்ளது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் அரசியலையும் பிரித்து பார்க்கும் பக்குவத்தை வாக்காளர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
ஒரு தலைவரின் இல்லற சிக்கலை விட, அவர் முன்வைக்கும் மாற்றத்தையே மக்கள் பெரிதாக கருதுகின்றனர். குறிப்பாக, ஜெயலலிதா போன்ற ஆளுமைகளின் தனிப்பட்ட வாழ்வு விமர்சிக்கப்பட்டபோதும் மக்கள் அவர்களைக் கைவிடவில்லை; அதே நிலைதான் விஜய்க்கும் நீடிக்கிறது.
இந்த சர்வே முடிவுகள், ஜாதி மற்றும் தனிநபர் தாக்குதல்களை தாண்டி 'விஜய் ஃபேக்டர்' வலுவாக இருப்பதை உறுதி செய்கின்றன. 2026 தேர்தலில் இந்த ஆதரவு தளம் மேலும் விரிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.