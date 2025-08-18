ராப் பாடகர் வேடன் மீது மேலும் இரண்டு பெண்கள் பாலியல் குற்றச்சாட்டு!

தன்னுடைய சுயாதீன ராப் பாடல்கள் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் வேடன் (ஹிராந்தஸ் முரளி). அதையடுத்து அவர் மஞ்சும்மெல் பாய்ஸ் திரைப்படம் மூலமாகப் பாடகராக அறிமுகமானார். அந்த படத்தில் அவர் பாடிய பாடல் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பைப் பெற்றது. கேரளா தாண்டி தமிழ்நாட்டிலும் அவர் பாடல்களுக்கு பெரியளவில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் கடந்த மாதம் அவர் மேல் பெண் மருத்துவர் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார். மனுதாரர் தரப்பில் “வேடனின் பாடல்க்ளுக்கு ரசிகையாக இருந்த அந்த பெண், வேடனை சந்தித்துப் பேசி பழகியதாகவும், அந்த பழக்கம் காதலாக மாறி இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ளலாம் என முடிவெடுத்துள்ளனர். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் தன்னை விட்டு வேடன் பிரிந்துவிட்டதாகவும் தன்னை பாலியல் ரீதியாக பயன்படுத்திக் கொண்டதாகவும் அந்த பெண் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மேலும் தன்னிடம் பல சமயங்களில் பணம் பெற்றதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து திரிக்கரக்கா போலீஸார் வேடன் மேல் 376(2) ஆவது பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதையடுத்துத் தலைமறைவாக உள்ள வேடனுக்கு ‘லுக் அவுட்’ நோட்டீஸ் விடப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் தற்போது வேடன் மேல் மேலும் இரண்டு பெண்கள் பாலியல் குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளனர். அதில் ஒரு பெண் இசை குறித்து ஆராய்ச்சி செய்வதாகக் கூறி தன்னைக் கொச்சிக்கு வரவழைத்து பாலியல் ரீதியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டதாகக் கூறியுள்ளார். மற்றொரு பெண் வேடனின் இசை நிகழ்ச்சிகளால் ஈர்க்கப்பட்ட தன்னை பாலியல் ரீதியாக பயன்படுத்திக் கொண்டதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.