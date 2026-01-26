பழுதடைந்த சார்ஜர் கொண்ட மொபைல் ஃபோன்.. மாதவிடாய் நின்ற காலத்தினை ஒப்பிட்ட பிரபல நடிகை..

பாலிவுட் முன்னாள் நடிகையும் எழுத்தாளருமான ட்விங்கிள் கண்ணா, தனது 52-வது வயதில் முதுமை மற்றும் மாதவிடாய் நின்ற காலம் குறித்த தனது வெளிப்படையான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். ஒப்பனை ஏதுமில்லாத தனது புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ள அவர், 50 வயதிற்கு பிறகு அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணர்வதற்கு வெறும் "மதிய சூரிய ஒளி" மட்டும் போதாது என்று நகைச்சுவையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாதவிடாய் நின்ற காலத்தின் வலிகளையும் சவால்களையும் "பழுதடைந்த சார்ஜர் கொண்ட மொபைல் ஃபோன்" என அவர் ஒப்பிட்டுள்ளார். எப்போதும் ஆற்றல் குறைந்தது போலவும், முழு திறனுடன் செயல்பட முடியாதது போலவும் உணர வைக்கும் இந்த நிலையை மிகவும் நேர்மையாக அவர் விவரித்துள்ளார். வயதானதை கண்ணியமாக ஏற்றுக்கொள்வது என்ற மேலோட்டமான பேச்சுகளை தவிர்த்து, தான் மேற்கொள்ளும் நடைமுறை மாற்றங்களை பட்டியலிட்டுள்ளார்.
தொடர்ச்சியான உடற்பயிற்சி, வாசிப்பு, எழுத்து மற்றும் தோழிகளுடன் விளையாட்டு ஆகியவை தனக்கு மனரீதியான பலத்தை தருவதாக அவர் கூறியுள்ளார். ஆனால், எதையும் பின்பற்றும் முன் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம் என்பதையும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். முதுமையை எதிர்த்து போராடுவதை விட, நம்மை நாமே நேசிக்க கற்றுக் கொள்வதே சிறந்தது என்பதே இவரது பதிவின் சாராம்சம்.