Pearl Harbor தாக்குதலை கிண்டலாக ஞாபகப்படுத்திய டிரம்ப்.. நிலைகுலைந்த ஜப்பான் பிரதமர்..!

Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (08:12 IST)
வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ஜப்பானிய பிரதமர் சனா ஏ டகாயிச்சி இடையே நடைபெற்ற சந்திப்பு, டிரம்ப் Pearl Harbor தாக்குதலை குறிப்பிட்டதால் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஈரான் மீதான தாக்குதலை ஏன் நட்பு நாடுகளுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்கவில்லை என்ற நிருபரின் கேள்விக்கு, "திடீர் தாக்குதல் நடத்துவதில் ஜப்பானை விட சிறந்தவர் யார்? Pearl Harbor தாக்குதலைப் பற்றி நீங்கள் ஏன் என்னிடம் சொல்லவில்லை?" என்று டிரம்ப் கிண்டலாக கேட்டார்.
இந்த வரலாற்று ஒப்பீடு ஜப்பானிய பிரதமரை சற்று நிலைகுலைய செய்தது. 1941-ல் ஜப்பான் நடத்திய அந்த தாக்குதல்தான் அமெரிக்காவை இரண்டாம் உலகப் போரில் நுழைய வைத்தது. இருப்பினும், தற்போதைய பதற்றமான சூழலில் டொனால்ட் டிரம்பால் மட்டுமே உலக அமைதியை நிலைநாட்ட முடியும் என்று டகாயிச்சி புகழாரம் சூட்டினார்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டதால் உலக பொருளாதாரம் பெரும் பாதிப்பை சந்திக்க உள்ளதாகவும் அவர் கவலை தெரிவித்தார். இந்த சந்திப்பு பழைய கசப்பான வரலாற்றை நினைவுபடுத்தினாலும், இரு நாடுகளும் தங்கள் கூட்டணியின் வலிமையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தின.