சீரியலில் தற்கொலை காட்சியில் நடித்து, வீட்டுக்கு வந்ததும் தற்கொலை செய்து கொண்ட நடிகை.. சின்னத்திரையுலகினர் சோகம்..!

கலைஞர் தொலைக்காட்சியின் ‘கௌரி’ தொடர் மூலம் பிரபலமான நடிகை நந்தினி, பெங்களூருவில் உள்ள தனது அறையில் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சின்னத்திரை உலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த இவர், கன்னட திரையுலகிலிருந்து தமிழ் சின்னத்திரைக்கு அறிமுகமாகி, ‘கௌரி’ தொடரில் துர்கா, கனகா என இரட்டை வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களின் நன்மதிப்பை பெற்றவர்.
நந்தினி உயிரிழப்பதற்கு சற்று நேரத்திற்கு முன்னதாக, படப்பிடிப்பு தளத்தில் அவரது கதாபாத்திரம் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொள்வது போன்ற காட்சி படமாக்கப்பட்டுள்ளது. திரையில் தற்கொலை செய்துகொள்வது போல் நடித்தவர், நிஜ வாழ்க்கையிலும் அதே போன்ற விபரீத முடிவை எடுப்பார் என்று சக நடிகர்கள் மற்றும் படக்குழுவினர் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை.
பெங்களூரு போலீசார் நந்தினியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அவரது தற்கொலைக்கான உண்மையான காரணம் என்ன என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.