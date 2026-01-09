முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆஸ்கார் விருதுக்கான பரிசீலனை பட்டியலில் ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’.. படக்குழு மகிழ்ச்சி..!

Advertiesment
ஆஸ்கார் 2026 இந்தியா

Mahendran

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (16:14 IST)
98-வது ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான தகுதி பட்டியலில் இந்திய திரைப்படங்கள் பெரும் சாதனையை படைத்துள்ளன. 
 
உலகப்புகழ்பெற்ற ஆஸ்கார் விருதுக்கான பரிசீலனை பட்டியலில், இந்தியாவிலிருந்து ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ உள்ளிட்ட முக்கிய திரைப்படங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக தகுதி பெற்றுள்ளன. 
 
ரிஷப் ஷெட்டியின் பிரம்மாண்ட படைப்பான 'Kantara', அனிமேஷன் ஜாம்பவான் ஈ. நிவாஸின் 'Mahaavatar Narasimha', அனுபம் கெரின் 'Tanvi The Great' மற்றும் வான்யா தேஷ்முக் இயக்கத்தில் உருவான 'Sister Midnight' ஆகிய படங்கள் இந்த பட்டியலில் இடம்பிடித்து இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளன.
 
இந்த தகுதிப் பட்டியல் என்பது ஆஸ்கார் விருதின் இறுதிப்பரிந்துரைக்கு முந்தைய ஒரு முக்கியமான கட்டமாகும். சிறந்த திரைப்படம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரிவுகளில் இந்த படங்கள் சர்வதேசத் திரைப்படைப்புகளுடன் போட்டியிடவுள்ளன. 
 
குறிப்பாக 'காந்தாரா' அதன் கலாச்சார தாக்கத்திற்காகவும், ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ அதன் எதார்த்தமான கதையமைப்பிற்காகவும் உலகளாவிய கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. வரும் மார்ச் மாதம் நடைபெறவுள்ள ஆஸ்கார் விழாவில், இந்திய படங்கள் ஆஸ்கார் விருதை கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சான்றிதழ்.. தணிக்கை வாரியம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணை எப்போது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos