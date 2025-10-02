முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விண்வெளியில் நடக்கிறதா டாம் க்ரூஸ் & அனா டி ஆர்மாஸ் திருமணம்!

Tom Cruise

vinoth

, வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (08:54 IST)
ஹாலிவுட்டில் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக முன்னணி நடிகராக இருந்து வருபவர் டாம் க்ரூஸ். தொடக்கத்தில் அனைத்து விதமானப் படங்களிலும் நடித்து வந்த டாம் க்ரூஸ் தற்போது ஆக்‌ஷன் படங்களில் மட்டும் அதிகளவில் நடித்து வருகிறார்.

டாம் க்ரூஸ் நடித்து தொடர்ந்து வெளியாகி வரும் பட வரிசை ‘மிஷன் இம்பாசிபிள்’. 1996ல் மிஷன் இம்பாசிபிள் முதல் பாகம் வெளியான நிலையில் இதுவரை மொத்தம் 6 பாகங்கள் இந்த படவரிசையில் வெளியாகியுள்ளது.  அனைத்து பாகங்களுமே ஆக்‌ஷன் பட பிரியர்களுக்கு புல் மீல்ஸ் விருந்தாக அமைந்தது. சமீபத்தில் வெளியான கடைசி பாகத்தில் ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் சில்லிட வைக்கும் அளவுக்கு அமைந்தன. இந்த படத்தின் ஆக்‌ஷன் காட்சிக்காக அவர் கின்னஸ் சாதனையில் இடம்பிடித்தார்.

தற்போது 64 வயதாகும் டாம் க்ரூஸ், ஹாலிவுட்டின் லேட்ட்ஸ்ட் சென்சேஷன் நடிகையான அனா டி அர்மாஸை டேட் செய்வதாக சொல்லப்படுகிறது. அவருக்கு தற்போது 37 வயதாகிறது. கியூபாவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட அனா நாக் நாக், நைவ்ஸ் அவுட் உள்ளிட்ட ஹிட படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையடுத்து இவர்களின் காதல் திருமணம் வரை சென்றுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. விரைவில் இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள உள்ளதாகவும், அவர்களின் திருமணம் விண்வெளியில் நடக்கவுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. விமானத்தில் இருந்து குதித்த ஸ்கூபா டைவிங் செய்தபடி இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

