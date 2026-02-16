முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் சேதுபதி - தியாகராஜன் குமாரராஜா படத்துக்கு மியூசிக் இவர்தானாம்!.. வேற லெவல்!..

Advertiesment
thiyagaraja

Mahendran

, திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (19:45 IST)
2010ம் வருடம் வெளிவந்த ஆரண்ய காண்டம் திரைப்படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர் தியாகராஜன் குமாரராஜா. அடுத்து 9 வருடங்கள் கழித்து அவர் இயக்கத்தில் வெளிவந்த திரைப்படம்தான் சூப்பர் டீலக்ஸ். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, சமந்தா. ஃபகத் பாசில் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தில் திருநங்கையாக நடித்து தேசிய விருது பெற்றார் விஜய் சேதுபதி..

இந்த படம் வெளியாகி ஆறு வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் தனது மூன்றாவது படத்தை படத்தின் வேலையை தொடங்கி இருக்கிறார் தியாகராஜன் குமாரராஜா. இந்த படத்திலும் விஜய் சேதுபதி ஹீரோவாக நடித்த இந்த படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கவுள்ளாராம்.

தியாகராஜா குமாரராஜாவுக்கு மிகவும் பிடித்த இசையமைப்பாளர் இசைஞானியாம். ஆனாலும் முதல் முதலாக இந்த படத்தில்தான் அவருடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறார். இது ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விருமாண்டி லுக்கில் சிவகார்த்திகேயன்!. வெளியானது புதுப்பட போஸ்டர்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos