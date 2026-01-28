முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்ட் இதோ

this week movies

Bala

, புதன், 28 ஜனவரி 2026 (10:39 IST)
இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் 4 படங்கள் வெளியாகின்றன.  அவைகள் குறித்து இங்கு காண்போம்.

காந்தி டாக்ஸ்:
 
தலைவன் தலைவி வெற்றிக்கு பின் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் காந்தி டாக்கிஸ். அரவிந்த் சாமி முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கும் இப்படத்தில் நாயகியாக அதிதி ராவ் நடிக்கிறார். வசனங்கள் இல்லாமல் சைலண்ட் மூவியாக வெளியாகும் இப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார்.
 
கருப்பு பல்சர் :
 
லப்பர் பந்து படத்திற்கு பின் அட்டகத்தி கார்த்தி நடித்து வெளிவரும் படம் கருப்பு பல்சர். இப்படத்தில் கார்த்தி  முதன்முறையாக இரு வேடங்களில் நடித்துள்ளார். மற்றும் மன்சூர் அலிகான், கலையரசன்,ரேஷ்மா வெங்கடேஷ் முக்கிய வேடத்தில்  நடித்துள்ளனர்.   முரளி கிரிஷ் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இப்படத்தினை இயக்கியுள்ளார்.
 
 
லாக்டவுன்: 
 
அனுபமா மகேஸ்வரன் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள இப்படம் 2 முறை வெளியீட்டு தேதி அறிவித்தும் என்ன காரணத்தினாலோ படம் வெளியாகாமல் இருந்தது. ஒரு வழியாக வருகிற 30ம் தேதி படம் வெளியாவது உறுதியாகியுள்ளது.  சார்லி, நிரோஷா, லிவிங்ஸ்டன் மற்றும் அம்மு அபிராமி முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இயக்கம்: ஏ.ஆர். ஜீவா.
 
 
கிரானி:
 
கிரானி ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் திரைப்படம்.  வடிவுக்கரசி முக்கிய கேரக்டரில் நடித்துள்ள இப்படத்தினை விஜயகுமாரா இயக்கியுள்ள இப்படத்திற்கு  செல்லையா பாண்டியன் இசையமைத்துள்ளார்

