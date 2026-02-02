முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சூர்யா 46 தலைப்பு வேற லெவல்!.. கண்டிப்பா ஹிட்டுதான்!..

Advertiesment
suriya46

Mahendran

, திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (17:30 IST)
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான கங்குவா திரைப்படம் நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்றது.. அதற்கு பின் வெளியான ரெட்ரோ திரைப்படம் ஓரளவுக்கு வசூலை பெற்றது. அதன்பின் துல்கர் சல்மானை வைத்து லக்கி பாஸ்கர் படத்தை இயக்கி ஹிட் கொடுத்த வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் சூர்யா நடிக்க தொடங்கினார்..

அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துவிட்டது. இது சூர்யாவின் 46வது திரைப்படமாகும். சூர்யாவின் 47 வது படத்தை மலையாள பட இயக்குனர் ஜீத்து மாதவன் இயக்கி வருகிறார்.. இந்த படத்தில் சூர்யா போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், சூர்யா 46 தொடர்பாக ஒரு முக்கிய தகவல் வெளியே கசிந்திருக்கிறது..
இந்த படத்திற்கு ‘விஸ்வநாதன் & சன்ஸ்’ என தலைப்பு வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. விரைவில் டைட்டில் வீடியோ வெளியாகும் என்கிறார்கள்..

ஒருபக்கம், ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள கருப்பு திரைப்படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை. எந்த ஓடிடி நிறுவனமும் கருப்பு படத்தை இதுவரை வாங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

STR51 அப்டேட் எப்போது? சிம்புவின் பிறந்தநாளில் இன்ப அதிர்ச்சி தருவாரா அஷ்வத் மாரிமுத்து?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos