முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் திரையரங்குகளில் தெறி: தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு பகிர்ந்த வீடியோ..!

Advertiesment
theri
BY: Siva
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:05 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:06 IST)
google-news
சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இயக்குனர் அட்லீ இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் இரட்டை வேடங்களில் நடித்த பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான 'தெறி', இன்று அதாவது பிப்ரவரி 27 அன்று உலகம் முழுவதும் மீண்டும் வெளியாகியுள்ளது. 
 
இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு, ஒரு சண்டைக் காட்சியின் படப்பிடிப்பு வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார். இது உண்மையான காட்சிகளே என சண்டைப்பயிற்சி இயக்குனர் திலீப் சுப்பராயன் உறுதிப்படுத்தியது ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஊட்டியுள்ளது.
 
விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான 'ஜன நாயகன்' பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த 'தெறி' ரீ-ரிலீஸ் அவருக்குப் பெரும் வரவேற்பை தந்துள்ளது. குறிப்பாக கேரளாவில் முன்பதிவுகள் மின்னல் வேகத்தில் விற்றுத் தீர்ந்துள்ளன. 
 
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடர்பான தேர்தல் விவாதங்களால் சந்தையில் ஒருவித மந்தநிலை நிலவினாலும், ஒரு பழைய படம் புதிய படங்களையே மிஞ்சும் அளவுக்கு வசூல் சாதனை படைப்பது கோலிவுட்டை வியக்க வைத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்று வெளியாகவிருந்த தி கேரளா ஸ்டோரி 2' படத்திற்குத் தடை: நீதிமன்றத்தில் நீடிக்கும் பரபரப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos