9ஆம் தேதி தான் படம் ரிலீஸ்.. ஆனால் 8ஆம் தேதி இரவே பெய்டு பிரீமியர்.. ‘ஜனநாயகன’ அல்ல..!

Prabhas

Siva

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (17:00 IST)
பான் இந்தியா சூப்பர் ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதையொட்டி, ரசிகர்களின் அதீத எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், படக்குழுவினர் ஜனவரி 8-ஆம் தேதி இரவு முதலே 'பெய்டு பிரீமியர்' காட்சிகளை திரையிட முடிவு செய்துள்ளனர். குறிப்பாக ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களில் இதற்கான பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
 
ஹாரர்-காமெடி மற்றும் ரொமான்ஸ் பாணியில் உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தில் பிரபாஸ் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஸ்டைலான தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கு ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி இந்திய அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுவதால், பிரீமியர் காட்சிகளுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது. 
 
வெளிநாடுகளிலும் இத்திரைப்படத்திற்கு இப்போதே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. ஜனவரி 8-ஆம் தேதி இரவு 6 மணி முதல் இந்தச் சிறப்பு காட்சிகள் திரையிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
பிரபாஸ், தி ராஜா சாப், பிரீமியர் ஷோ, ஜனவரி 8, தெலுங்கு சினிமா, ஹாரர் காமெடி, டிக்கெட் முன்பதிவு, மாரதி, எஸ் தமன், இந்திய சினிமா செய்திகள்
 
Edited by Siva

