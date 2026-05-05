'ஜனநாயகன்' தான் விஜய்யின் கடைசி படம்.. இனிமேல் சினிமா இல்லை...!

விஜய் தேர்தல் வெற்றி 2026
BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (12:11 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (12:13 IST)
2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றுள்ள மாபெரும் வெற்றி, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் திரையுலக பயணத்தில் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2024-ல் தவெக-வைத் தொடங்கிய விஜய், தான் நடித்து வந்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படமே தனது கடைசிப் படம் என அறிவித்திருந்தார்.
 
இருப்பினும், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் முன்பே இணையதளத்தில் கசிந்ததால் படக்குழுவுக்குப் பெரும் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டது. அந்தச் சமயத்தில், தேர்தலில் தமக்கு முழுமையான வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பில்லை எனக் கருதிய விஜய், படக்குழுவின் நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட மீண்டும் ஒரு படத்தில் நடிக்கத் திட்டமிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், தற்போது கிடைத்துள்ள தேர்தல் முடிவுகளில் தவெக 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி அசுர பலத்துடன் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
 
தற்போது முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்கவுள்ள சூழலில், விஜய் இனி சினிமாவில் நடிக்க முடியாது என்பது உறுதியாகியுள்ளது. இதனால், 'ஜனநாயகன்' படக்குழுவுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட காப்பீடு அல்லது டிஜிட்டல் உரிமங்கள் மூலம் மாற்று வழிகளைப் படக்குழு ஆராய்ந்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மக்கள் அளித்த இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் தீர்ப்பு, விஜய்யை முழுநேர மக்கள் சேவையில் நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

