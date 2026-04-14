காட்டுப்பன்றிகள் அழித்த விவசாயியின் பயிர்... விஜயின் ஜன நாயகன் லீக் விவகாரத்தில் கொந்தளித்த தம்பி ராமையா!

Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (20:07 IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (20:09 IST)
தமிழ் திரையுலகில் தற்போது பேசுபொருளாக மாறியிருப்பது தளபதி விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் திருட்டு விவகாரம் தான். விஜய்யின் திரைப்பயணத்தில் முத்தாய்ப்பாக அமையவுள்ள கடைசி படமாக, மிகப் பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியீட்டுக்குத் தயாரான நிலையிலும், தணிக்கைச் சான்றிதழ் பெறுவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களால் படத்தின் ரிலீஸ் தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகிறது.
இந்தச் சூழலில், சினிமாத்துறையையே நிலைகுலையச் செய்யும் விதமாக 'ஜன நாயகன்' முழுப் படமும் இணையதளங்களில் திருட்டுத்தனமாகக் கசிந்தது. கோடிக்கணக்கான ரூபாய் முதலீடு, ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் உழைப்பு என அனைத்தும் அடங்கிய ஒரு பிரம்மாண்ட படைப்பு வெளியீட்டிற்கு முன்பே பைரசிக்கு இரையானது திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்களிடையே பெருத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நெஞ்சைப் பிளக்கும் இந்தச் செயலுக்கு ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சூர்யா, சிவகார்த்திகேயன், சூரி உள்ளிட்ட முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பலரும் தங்களது கடுமையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பிரபல குணச்சித்திர நடிகரும், இயக்குநருமான தம்பி ராமையா ஜன நாயகன் லீக் விவகாரத்தில் தனது கருத்தினை பதிவு செய்துள்ளார் .அவர் பேசியபோது, நன்கு விளைந்து அறுவடைக்குத் தயாராகக் காத்திருக்கும் பயிர்களை, கூட்டமாக உள்ளே புகும் காட்டுப்பன்றிகள் கடித்துக் குதறி நாசமாக்கும் போது, அந்த நிலத்தையே நம்பி வாழும் ஒரு விவசாயியின் இதயம் எப்படித் துடிக்குமோ... அந்த வேதனையும் வலியும் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ... அப்படித்தான் இப்போது இந்தப் படத்தின் இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகர்களின் மனநிலையும் உள்ளது. இதை நினைக்கும்போதே நெஞ்சம் பதைபதைக்கிறது” என்று மிகவும் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.