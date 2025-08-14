முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தலைவன் தலைவி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றி வெளியான தகவல்!

விஜய் சேதுபதி

vinoth

, வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (15:47 IST)
தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே குடும்ப செண்டிமெண்ட் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அதை ஒவ்வொரு காலத்திலும் அந்த காலத்துக்கு ட்ரண்ட்டுக்கு ஏற்ப சொல்லி வெற்றி பெறும் இயக்குனர்கள் உண்டு. தற்போதைய காலகட்டத்தில் அதை சிறப்பாக செய்து வருபவர் இயக்குனர் பாண்டிராஜ்.

அப்படி அவர் இயக்கிய ‘கடைகுட்டி சிங்கம்’ மற்றும் ‘நம்ம வீட்டுப்பிள்ளை’ ஆகிய திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றன. அந்த வரிசையில் தற்போது அவரின் ‘தலைவன் தலைவி’ படம் ரிலீஸாகி வசூலை வாரிக் குவித்து வருகிறது. இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 75 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது. மேலும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 51 கோடி ரூபாய் வசூலித்துக் கலக்கியது..

இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க யோகிபாபு, சரவணன் உள்ளிட்ட பெரும் நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ளது. சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரித்திருந்தது. இந்நிலையில் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி முதல் அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் இந்த படம் ஸ்ட்ரீம் ஆகவுள்ளது.

 

தொடர்புடைய செய்திகள்

