முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பட்டையை கிளப்பும் வசூல் தாய்கிழவி 5ம் நாள் வசூல் நிலவரம்

Advertiesment
தாய்கிழவி
BY: BALA
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (14:25 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (14:31 IST)
google-news
சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில், ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் வெளியான 'தாய் கிழவி'  திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்து வருகிறது. பிப்ரவரி 27, 2026 அன்று வெளியான இப்படம், அதன் 5-வது நாள் (செவ்வாய்க்கிழமை) நிலவரப்படி தொடர்ந்து நல்ல வசூலை ஈட்டி வருகிறது.சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கியுள்ள இந்த படம் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கவர்ந்துள்ளது.
 
இப்படத்தின் 5-வது நாள் வசூல் குறித்த விரிவான தகவல்கள் இதோ:
 
 
வார இறுதி நாட்களைத் தாண்டி வார நாட்களிலும் இப்படம் நிலையான வசூலைப் பெற்று வருகிறது. 5 நாட்கள் முடிவில் இப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் ₹1.60 கோடி முதல் ₹2.40 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தெரிகிறது  மொத்த வசூல் (5 நாட்கள்): உலகளவில் 5 நாட்களின் முடிவில் இப்படம் ₹25 கோடி முதல் ₹28 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்திய அளவில் ரூ. 19 கோடிவரை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
சுமார் ₹12 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம், வெளியான 3 நாட்களிலேயே லாபகட்டத்தை எட்டிவிட்டது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

யஷ் நடிப்பில் உருவான 'டாக்ஸிக்' ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்.. இதற்கும் போர் தான் காரணமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos