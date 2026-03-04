பட்டையை கிளப்பும் வசூல் தாய்கிழவி 5ம் நாள் வசூல் நிலவரம்

Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (14:25 IST)
Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (14:31 IST)
சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில், ராதிகா சரத்குமார் நடிப்பில் வெளியான 'தாய் கிழவி' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்து வருகிறது. பிப்ரவரி 27, 2026 அன்று வெளியான இப்படம், அதன் 5-வது நாள் (செவ்வாய்க்கிழமை) நிலவரப்படி தொடர்ந்து நல்ல வசூலை ஈட்டி வருகிறது.சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கியுள்ள இந்த படம் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கவர்ந்துள்ளது.
இப்படத்தின் 5-வது நாள் வசூல் குறித்த விரிவான தகவல்கள் இதோ:
வார இறுதி நாட்களைத் தாண்டி வார நாட்களிலும் இப்படம் நிலையான வசூலைப் பெற்று வருகிறது. 5 நாட்கள் முடிவில் இப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் ₹1.60 கோடி முதல் ₹2.40 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தெரிகிறது மொத்த வசூல் (5 நாட்கள்): உலகளவில் 5 நாட்களின் முடிவில் இப்படம் ₹25 கோடி முதல் ₹28 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்திய அளவில் ரூ. 19 கோடிவரை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சுமார் ₹12 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம், வெளியான 3 நாட்களிலேயே லாபகட்டத்தை எட்டிவிட்டது.