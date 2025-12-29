முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நீக்கப்பட்ட 66 லட்சம் பேர்களும் மீண்டும் சேர்க்கப்படுவார்களா? தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது என்ன?

Advertiesment
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்

Siva

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (10:15 IST)
தமிழகத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணியின் போது, சுமார் 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் முகவரியில் இல்லாதவர்களாக கண்டறியப்பட்ட 66.44 லட்சம் வாக்காளர்களின் நிலை என்ன என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக முறையான தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததே இந்த அதிரடி நீக்கத்திற்கு காரணம் என தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
தற்போது வரை, நீக்கப்பட்ட தகுதியான வாக்காளர்கள் மற்றும் புதிய வாக்காளர்கள் என சுமார் 4.42 லட்சம் பேர் மட்டுமே மீண்டும் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பித்துள்ளனர். பெயர் சேர்க்க விரும்புவோர் ஜனவரி 18 வரை கால அவகாசம் பெற்றுள்ளனர். இதற்காக படிவம் 6-ஐப் பூர்த்தி செய்து, தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்த 13 ஆவணங்களில் ஏதேனும் இரண்டை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வெறும் ஆதார் அட்டையை மட்டும் இருப்பிட சான்றாக ஏற்க முடியாது என தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
ஆவணங்கள் இல்லாதவர்களின் சிரமத்தை போக்க மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உடனடியாக இருப்பிட சான்றிதழ் வழங்க வருவாய் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. தகுதியான வாக்காளர்களை இணைத்து இறுதிப்பட்டியல் பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இயக்குனர் செட் ஆகவில்லை.. கதாநாயகனாகும் ஷங்கர் மகன்.. ஜோடியாக ரூ.5 கோடி சம்பளம் வாங்கும் நடிகை..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos