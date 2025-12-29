நீக்கப்பட்ட 66 லட்சம் பேர்களும் மீண்டும் சேர்க்கப்படுவார்களா? தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது என்ன?

தமிழகத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணியின் போது, சுமார் 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் முகவரியில் இல்லாதவர்களாக கண்டறியப்பட்ட 66.44 லட்சம் வாக்காளர்களின் நிலை என்ன என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக முறையான தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததே இந்த அதிரடி நீக்கத்திற்கு காரணம் என தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தற்போது வரை, நீக்கப்பட்ட தகுதியான வாக்காளர்கள் மற்றும் புதிய வாக்காளர்கள் என சுமார் 4.42 லட்சம் பேர் மட்டுமே மீண்டும் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பித்துள்ளனர். பெயர் சேர்க்க விரும்புவோர் ஜனவரி 18 வரை கால அவகாசம் பெற்றுள்ளனர். இதற்காக படிவம் 6-ஐப் பூர்த்தி செய்து, தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்த 13 ஆவணங்களில் ஏதேனும் இரண்டை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வெறும் ஆதார் அட்டையை மட்டும் இருப்பிட சான்றாக ஏற்க முடியாது என தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆவணங்கள் இல்லாதவர்களின் சிரமத்தை போக்க மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உடனடியாக இருப்பிட சான்றிதழ் வழங்க வருவாய் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. தகுதியான வாக்காளர்களை இணைத்து இறுதிப்பட்டியல் பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.