முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கங்கனாவுக்கும் எனக்கும் என்ன பிரச்சனை.. மனம்விட்டு பேசிய நடிகை டாப்ஸி..!

Advertiesment
Taapsee Pannu

Siva

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (14:53 IST)
பாலிவுட் நடிகை டாப்ஸி மற்றும் கங்கனா ரணாவத் இடையே நீண்ட காலமாக மோதல் நிலவி வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், அது குறித்து டாப்ஸி தற்போது விளக்கமளித்துள்ளார். 
 
சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய டாப்ஸி ’கங்கனாவுடன் தனக்கு எந்தவிதமான நேரடி சண்டையும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக கூறினார். தாங்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் எங்கும் தவறாக பேசவில்லை என்றும், மக்கள் அப்படி நினைப்பதில் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்றால் அப்படியே நினைத்து கொள்ளட்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். 
 
உண்மையில் கங்கனாவின் சகோதரி ரங்கோலி சாண்டல் தான் தன்னை சீண்டியதாக தெரிவித்த டாப்ஸி , சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ரங்கோலி தன்னை 'மலிவான நகல்' என்று விமர்சித்ததை சுட்டிக்காட்டினார். டாப்ஸி நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'ஆசிஸ்' திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில், அவரின் இந்த வெளிப்படையான விளக்கம் திரைத்துறையில் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. 
 
வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தனது நிலைப்பாட்டை அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மக்கள் முட்டாளா இருக்கனும்னு விஜய் விரும்புறாரு! அஜித் பற்றி பேசி மாட்டிக்கிட்ட பார்த்திபன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos