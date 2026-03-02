முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சூர்யாவின் கையில் உள்ள கைக்குழந்தை யார்? சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகும் புகைப்படம்..!

Advertiesment
சூர்யா
BY: Siva
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (10:47 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (10:49 IST)
google-news
சினிமா உலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நடிகர் சூர்யாவின் அடுத்த படத்தின் டைட்டில் மற்றும் 'ஃபர்ஸ்ட் லுக்' போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. 
 
வெங்கி அட்லுரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் இப்படத்திற்கு ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’  என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடிக்கிறார். 
 
வெளியான ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரில், சூர்யா ஒரு குழந்தையை தூக்கிக்கொண்டு புன்னகையுடன் இருக்கும் காட்சி ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வைரலாகி வருகிறது.
 
ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கும் இப்படம் ஒரு குடும்ப பாங்கான கதையம்சத்தை கொண்டது என்பதை போஸ்டர் உறுதிப்படுத்துகிறது. இப்படம் வரும் ஜூலை மாதம் திரையரங்குகளில் ரிலீஸாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. 
சித்தாரா என்டர்டைன்மென்ட்ஸ் மற்றும் பார்ச்சூன் ஃபோர் சினிமாஸ் இணைந்து இப்படத்தை தயாரிக்கின்றன.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தாய் கிழவி' வசூல் வேட்டை: இரண்டாம் நாளில் அதிரடி முன்னேற்றம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos