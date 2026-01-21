நடுவானில் சந்தித்த திரை நட்சத்திரமும் கிரிக்கெட் நட்சத்திரமும்.. வைரல் புகைப்படம்..!

திரைத்துறையையும் விளையாட்டு துறையையும் சேர்ந்த நட்சத்திரங்கள் சந்தித்துக்கொண்டால், அது எப்போதும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டமான செய்தியாகவே அமையும். அந்த வகையில், கோலிவுட் நட்சத்திரம் சூர்யா மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் எஸ். பத்ரிநாத் ஆகியோர் விமான பயணத்தின்போது தற்செயலாக சந்தித்துக் கொண்ட புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
சூர்யா தனது அடுத்த படமான 'சூர்யா 44' படப்பிடிப்பு பணிகளுக்காகப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தபோது, அதே விமானத்தில் பயணித்த பத்ரிநாத் அவரை சந்தித்துள்ளார். இந்த சந்திப்பின்போது இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் நலம் விசாரித்து கொண்டதுடன், ஒரு அழகான செல்ஃபியையும் எடுத்துக்கொண்டனர். இந்த புகைப் படத்தை தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள பத்ரிநாத், சூர்யாவின் எளிமையை பாராட்டியுள்ளார்.
கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்த பத்ரிநாத்தும், திரையில் முத்திரை பதிக்கும் சூர்யாவும் ஒரே ஃபிரேமில் இருப்பதை பார்த்த ரசிகர்கள், "இருவரும் தத்தமது துறைகளின் லெஜெண்ட்கள்" என கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.