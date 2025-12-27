20 வயது பெண்ணை காதலிக்கும் 45 வயது சூர்யா.. தயாரிப்பாளர் சொன்ன தகவல்..!

நடிகர் சூர்யாவின் 46-வது திரைப்படம் குறித்த சுவாரசியமான தகவலை தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்த படத்தில் சூர்யா 45 வயதுடைய ஒரு நபராகவும், அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ 20 வயது பெண்ணாகவும் நடித்துள்ளனர். இவர்களுக்கு இடையே மலரும் காதல் மற்றும் உணர்ச்சிகரமான பிணைப்பை மையமாக வைத்தே திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 25 வயது வித்தியாசம் கொண்ட ஜோடியின் காதலை சொல்லும் இந்தப் படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'வாத்தி' மற்றும் 'லக்கி பாஸ்கர்' ஆகிய வெற்றி படங்களைக் கொடுத்த இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி இந்த படத்தை இயக்குகிறார். இது ஒரு குடும்ப திரைப்படமாக இருக்கும் என்று படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் சூர்யாவின் கதாபாத்திரம், அவரது திரைப்பயணத்தில் மைல்கல்லாக அமையும் என தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி கூறியுள்ளார்.
மேலும், இந்தப் படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டண்டன் மற்றும் பவானி ஸ்ரீ ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். 2026-ஆம் ஆண்டில் சூர்யா 45, சூர்யா 46 மற்றும் சூர்யா 47 என அடுத்தடுத்து சூர்யாவின்3 படங்களை திரையில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.