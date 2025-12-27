முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






20 வயது பெண்ணை காதலிக்கும் 45 வயது சூர்யா.. தயாரிப்பாளர் சொன்ன தகவல்..!

Advertiesment
சூர்யா 46 அப்டேட்

Mahendran

, சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (16:59 IST)
நடிகர் சூர்யாவின் 46-வது திரைப்படம் குறித்த சுவாரசியமான தகவலை தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி பகிர்ந்துள்ளார். 
 
இந்த படத்தில் சூர்யா 45 வயதுடைய ஒரு நபராகவும், அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ 20 வயது பெண்ணாகவும் நடித்துள்ளனர். இவர்களுக்கு இடையே மலரும் காதல் மற்றும் உணர்ச்சிகரமான பிணைப்பை மையமாக வைத்தே திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 25 வயது வித்தியாசம் கொண்ட ஜோடியின் காதலை சொல்லும் இந்தப் படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
'வாத்தி' மற்றும் 'லக்கி பாஸ்கர்' ஆகிய வெற்றி படங்களைக் கொடுத்த இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி இந்த படத்தை இயக்குகிறார். இது ஒரு குடும்ப திரைப்படமாக இருக்கும் என்று படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் சூர்யாவின் கதாபாத்திரம், அவரது திரைப்பயணத்தில் மைல்கல்லாக அமையும் என தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி கூறியுள்ளார்.
 
மேலும், இந்தப் படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டண்டன் மற்றும் பவானி ஸ்ரீ ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். 2026-ஆம் ஆண்டில் சூர்யா 45, சூர்யா 46 மற்றும் சூர்யா 47 என அடுத்தடுத்து சூர்யாவின்3 படங்களை திரையில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

‘ஆல் இன் அழகுராஜா’ படத்திற்கு பின் கார்த்தியின் அடுத்த காமெடி படம்.. இயக்குனர் இந்த பிரபலமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos