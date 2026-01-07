முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ் தேதி என்ன? பட குழுவினர் வெளியிட்ட தகவல்..!

சூர்யா கருப்பு

Mahendran

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (16:59 IST)
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'கருப்பு' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இப்படத்தின் வெளியீடு குறித்த அப்டேட் வராமல் இருந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை நெட்ஃபிக்ஸ் நிறுவனமும், சேட்டிலைட் உரிமையை ஜி5 நிறுவனமும் கைப்பற்றியுள்ளதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து ரிலீஸ் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
 
வரும் ஜனவரி இறுதி அல்லது பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் படத்தை வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு பொங்கல் திருநாளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
சூர்யா மற்றும் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள முதல் படம் என்பதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. திரிஷா, காளி வெங்கட், யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ள இப்படத்தை எஸ்.ஆர். பிரபு தயாரித்துள்ளார். 
 
Edited byy Mahendran

