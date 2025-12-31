முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சன் டிவியில் ஒரே நாளில் முடிவடையும் இரண்டு சீரியல்கள்.. புதிய சீரியல்கள் என்ன?

சின்னத்திரை செய்திகள்

Mahendran

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (15:30 IST)
சன் தொலைக்காட்சியில் நீண்ட காலமாக இல்லத்தரசிகளின் பேராதரவை பெற்று வந்த இரண்டு முக்கிய தொடர்கள் ஒரே நாளில் முடிவுக்கு வரவிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மதிய நேர வரிசையில் முன்னணியில் இருந்த ‘இலக்கியா’ மற்றும் ‘ஆனந்த ராகம்’ ஆகிய இரண்டு சீரியல்களும் வரும் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி, அதாவது தைப்பொங்கல் தினத்தன்று நிறைவடைய உள்ளன.
 
பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் 'இலக்கியா' தொடர், பிற்பகல் 3 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்த 'ஆனந்த ராகம்' தொடர் ஆகியவற்றின் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் சமீபத்தில் படமாக்கப்பட்டுவிட்டன.
 
ஒரே தொலைக்காட்சியில் வெற்றி நடைபோட்டு வந்த இரண்டு மெகா தொடர்கள் ஒரே நாளில் விடைபெறுவது சின்னத்திரை வட்டாரத்தில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்தத் தொடர்கள் நிறைவடைவதைத் தொடர்ந்து, அந்த நேர இடங்களில் புதிய கதைக்களத்துடன் கூடிய புதிய சீரியல்கள் விரைவில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Mahendran

