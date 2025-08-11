முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரிலீஸுக்கு முன்பே லாபம் பார்த்த சன் பிக்சர்ஸ்.. இத்தனைக் கோடி வியாபாரமா?

ரஜினிகாந்த்

vinoth

, திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (10:29 IST)
இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக ரஜினிகாந்த்- லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்துள்ள ‘கூலி’ படம் இன்னும் 6 நாட்களில் ரிலீஸாகவுள்ளது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் பிரம்மாண்டமாக தயாரித்துள்ளது. படம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில் தற்போது ப்ரமோஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்கிடையே நேற்று இந்த படம் சென்சார் செய்யப்பட்டு ‘A’ சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது.  இந்த படம் 2 மணிநேரம் 50 நிமிடம் ஓடும் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ள சன்பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் ரிலீஸுக்கு முன்பே சுமார் 150 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் லாபம் சம்பாதித்துள்ளதாக சினிமா பத்திரிக்கையாளரான ஜெ பிஸ்மி தெரிவித்துள்ளார்.  சுமார் 355 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள இந்த 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வியாபாரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த லாபம் ரிலீஸுக்குப் பின்னர் படத்தி வெற்றியைப் பொருத்து இன்னும் அதிகமாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

