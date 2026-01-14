முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பராசக்தி வசூல் குறைந்ததற்கு விஜய் ரசிகர்கள் தான் காரணம்: சுதா கொங்கரா

Advertiesment
சுதா கொங்கரா

Siva

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (09:44 IST)
இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான 'பராசக்தி' திரைப்படம், வசூல் ரீதியாக சரிவை சந்தித்து வரும் நிலையில், இதற்கு காரணம் நடிகர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் தான் என்று சுதா கொங்கரா அதிரடியாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
ஜனவரி 10-ஆம் தேதி வெளியான இப்படம், முதல் நாளில் 24-28 கோடி ரூபாய் வசூலித்தாலும், அடுத்த நான்கு நாட்களில் பெரும் சரிவை கண்டு தற்போது வரை சுமார் 47-54 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்துள்ளது.
 
சமூக வலைதளங்களில் இந்த படத்திற்கு எதிராக பரப்பப்படும் எதிர்மறை விமர்சனங்கள் திட்டமிடப்பட்டவை என்று சுதா கொங்கரா தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் தாமதமாவதால், அவரது ரசிகர்கள் 'பராசக்தி' படத்தை தேவையில்லாமல் வதந்திகள் மூலம் சிதைப்பதாக அவர் சாடியுள்ளார். 
 
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள விஜய் ரசிகர்கள், படத்தின் மெதுவான திரைக்கதையே தோல்விக்கு காரணம் என்றும், விளம்பரங்களின் போது விஜய்யை கிண்டல் செய்ததே தங்களின் கோபத்திற்கு தூண்டுதல் என்றும் கூறுகின்றனர்.
 
இருப்பினும், நடிகர் ரஜினிகாந்த் போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்கள் படத்தை பாராட்டியுள்ளனர். இந்த படத்தை காக்க போராடுவேன் என்று சுதா கொங்கரா சூளுரைத்துள்ள நிலையில், கோலிவுட்டில் இந்த 'ஃபேன் வார்' பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

‘டாக்டர்’ படத்துக்கு பிறகு சிவகார்த்திகேயன் எடுத்த முடிவு! இதான் அவர் வளர்ச்சிக்கு காரணமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos