பராசக்தி வசூல் குறைந்ததற்கு விஜய் ரசிகர்கள் தான் காரணம்: சுதா கொங்கரா

இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான 'பராசக்தி' திரைப்படம், வசூல் ரீதியாக சரிவை சந்தித்து வரும் நிலையில், இதற்கு காரணம் நடிகர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் தான் என்று சுதா கொங்கரா அதிரடியாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஜனவரி 10-ஆம் தேதி வெளியான இப்படம், முதல் நாளில் 24-28 கோடி ரூபாய் வசூலித்தாலும், அடுத்த நான்கு நாட்களில் பெரும் சரிவை கண்டு தற்போது வரை சுமார் 47-54 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்துள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் இந்த படத்திற்கு எதிராக பரப்பப்படும் எதிர்மறை விமர்சனங்கள் திட்டமிடப்பட்டவை என்று சுதா கொங்கரா தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் தாமதமாவதால், அவரது ரசிகர்கள் 'பராசக்தி' படத்தை தேவையில்லாமல் வதந்திகள் மூலம் சிதைப்பதாக அவர் சாடியுள்ளார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள விஜய் ரசிகர்கள், படத்தின் மெதுவான திரைக்கதையே தோல்விக்கு காரணம் என்றும், விளம்பரங்களின் போது விஜய்யை கிண்டல் செய்ததே தங்களின் கோபத்திற்கு தூண்டுதல் என்றும் கூறுகின்றனர்.
இருப்பினும், நடிகர் ரஜினிகாந்த் போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்கள் படத்தை பாராட்டியுள்ளனர். இந்த படத்தை காக்க போராடுவேன் என்று சுதா கொங்கரா சூளுரைத்துள்ள நிலையில், கோலிவுட்டில் இந்த 'ஃபேன் வார்' பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.