‘பராசக்தி’ படம் எப்போ ரிலீஸ்? சுதா கொங்கரா கொடுத்த அப்டேட்..

ஜனநாயகன்

Bala

, செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (10:22 IST)
பொங்கல் ரிலீஸ் ஆக விஜய் நடிக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஜனவரி 9 அன்று ரிலீஸ் ஆக இருக்கின்றது. அந்த தேதியில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வெளியாக இருக்கும் பராசக்தி திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் தான் இப்போது குழப்பம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. முதலில் ஜனவரி 14 அந்த படத்தை கொண்டு வர திட்டமிட்டு இருந்தார்கள்.
 ஆனால் திடீரென ஜனவரி 10ஆம் தேதி அந்த படத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற முயற்சியில் படக்குழு இறங்கி இருக்கிறார்கள். இந்த மாற்றத்திற்கான திடீர் காரணம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஈரோட்டில் விஜய் பேசிய அந்த பேச்சு தான். ஈரோட்டில் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விஜய் பேசும் பொழுது இந்த முறை ஆளும் கட்சியான திமுகவை எதிர்த்து கடுமையாக தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்து வந்தார்.
 
 திமுகவை தீய சக்தி என திரும்ப திரும்ப சொல்லி இருந்தார். இதன் பிறகுதான் பராசக்தி திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் விஜய்க்கு இது  கடைசி படம். இந்த சினிமாவின் வளர்ச்சிக்கு விஜயின் பங்கு என்பது மிகப்பெரியது. பொருளாதார ரீதியாக தமிழ் சினிமாவை வளர்ச்சியின் பாதையை நோக்கி கொண்டு சென்றதற்கு விஜயின் படங்களும் ஒரு காரணம்.
 
அதனால் இந்த சினிமாவை விட்டு விஜய் போகும் போது அவருக்கு உரிய மரியாதையை கொடுத்து அனுப்புவதுதான் சிறப்பு. ஆனால் அவர் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு அவரை எப்படியாவது அடிச்சு தூக்கணும் என்ற முயற்சியில் சிலர் இறங்கியிருக்கின்றனர். 
 
அதனால் தான் ஜனவரி 10 அந்த படத்தை கொண்டு வரும் முயற்சியில் இருக்கின்றனர். இன்னொரு பக்கம் விஜய்க்கு எதிராக சிவகார்த்திகேயனும் அவருடைய வேலையை பார்த்து வருவதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். ஆனால் அது கண்டிப்பாக இருக்காது. ஒரு படத்தின் ரிலீஸ் தேதி என்பது தயாரிப்பாளர் எடுக்கும் முடிவில் தான் இருக்கிறது. இதில் சிவகார்த்திகேயனுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது.
 
 அவருடைய வேலை படத்தில் நடித்து கொடுப்பது மட்டும்தான். ஆனால் இதை சிவகார்த்திகேயனை உள்ளே இழுத்து சில பேர் கேம் ஆடிவருகின்றனர். இந்த நிலையில் பராசக்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை பற்றி சுதா கொங்கராவிடம் கேட்ட போது அது தயாரிப்பாளர் சொல்வார் என்று கூறினார். ஆனால் பத்திரிக்கையாளர்கள் விடவில்லை. பொங்கலுக்கு பொங்கலுக்கு என சுதா கொங்கரா மீண்டும் மீண்டும் சொன்னாலும் அதே பொங்கலுக்குத்தான் இன்னொரு பெரிய நடிகரின் படம் வருகிறதே? என்று சொன்னதுக்கு பொங்கலுக்குத்தான் படம் வருகிறது என சொல்லிவிட்டு சென்றார் சுதா கொங்கரா.

