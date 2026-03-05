முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதா? கவலை வேண்டாம்.. நான் கச்சா எண்ணெய் தருகிறேன்.. இந்தியாவுக்கு உதவும் புதின்..!

Energy Security
BY: Siva
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (10:08 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (10:10 IST)
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவி வரும் போர்க்கால சூழல், சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விநியோக சங்கிலியில் பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தகைய இக்கட்டான நிலையில், இந்தியாவுக்கு 95 லட்சம் பீப்பாய் கச்சா எண்ணெயை உடனடியாக வழங்க முன்வந்துள்ள ரஷியாவின் முடிவு மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 
 
ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான மோதல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், வளைகுடா நாடுகளை சார்ந்திருக்கும் நிலையை தளர்த்தி, இந்தியாவின் எரிசக்தி தேவையை உறுதி செய்ய ரஷியா கரம் கொடுத்துள்ளது.
 
இந்தியா - ரஷியா இடையிலான நீண்டகால வரலாற்று தொடர்பு, வர்த்தக ரீதியாக மீண்டும் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆகியோரின் தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தைகளின் பலனாக, சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் சலுகை விலையில் எண்ணெய் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 
 
இது இந்திய தொழில்துறைக்கும், நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கும் விலைவாசி உயர்வில் இருந்து ஒரு தற்காலிக நிம்மதியைத் தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
எண்ணெய் இறக்குமதிக்கான மாற்று பாதைகளை உருவாக்குவதில் இந்தியா காட்டும் வேகம், சர்வதேச அரசியலில் ஒரு புத்திசாலித்தனமான நகர்வாகும். ரஷியாவின் இந்த உடனடி உதவி, நெருக்கடியான நேரங்களில் யார் உண்மையான நண்பன் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உலகிற்கு நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளது.
 
