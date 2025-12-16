24 மீட்டர் சுதந்திர தேவி சிலை கீழே விழுந்து நொறுங்கியது.. பலத்த சூறாவளி காற்றால் விபரீதம்..!

தெற்கு பிரேசிலில் உள்ள ரியோ கிராண்டே டோ சுல் மாகாணத்தில் உள்ள குவாய்பா நகரில், டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ஒரு கடுமையான புயல் தாக்கியது. மணிக்கு 90 கி.மீட்டருக்கும் அதிகமான வேகத்தில் காற்று வீசியதால், அங்குள்ள 'ஹவன்' என்ற கடையின் வெளியே அமைக்கப்பட்டிருந்த 24 மீட்டர் உயர சுதந்திர தேவி சிலையின் மாதிரிச் சிலை கீழே சாய்ந்தது.
மோசமான வானிலை குறித்து 'டிஃபெசா சிவில்' முன்னரே எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இந்த சிலை 2020 ஆம் ஆண்டு தொழில்நுட்ப சான்றிதழுடன் நிறுவப்பட்டது. எனினும், பலத்த காற்றின் காரணமாக மெதுவாக சரிந்து, காலியான வாகன நிறுத்துமிடத்தில் விழுந்தது.
குவாய்பா நகர மேயர் மார்செலோ மரனாட்டா, இந்த சிலையைச் சுற்றிலும் இருந்த பகுதிகள் ஊழியர்களால் உடனடியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டதால், விபத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்று உறுதிப்படுத்தினார். விபத்து நடந்தவுடன், அருகில் இருந்த வாகனங்கள் விரைவாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.
இந்த சம்பவம் குறித்து ஹவன் நிறுவனம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. சிலையின் மாதிரி சிலைகள் அனைத்து தொழில்நுட்பத் தரங்களையும் பூர்த்தி செய்துள்ளபோதிலும், தோல்விக்கான காரணத்தை கண்டறிய உள் விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது. இதுபோன்ற மற்றொரு சம்பவம் 2021ஆம் ஆண்டும் நிகழ்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.