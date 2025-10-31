முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இயக்குனர் +நடிகராகக் களமிறங்கிய இளன்… ஹீரோயின் இவர்தான்!

Advertiesment
ஸ்டார்

vinoth

, வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (15:05 IST)
தமிழ் சினிமாவில் பியார் பிரேமா காதல் திரைப்படம் மூலமாக இயக்குனராக அறிமுகமானவர் இளன். அந்த படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. அதையடுத்து கவினை வைத்து அவர் இயக்கிய ‘ஸ்டார்’ திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி மோசமான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. வசூல் ரீதியாகவும் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை.

இதையடுத்து இயக்கத்தில் இருந்து ஒரு இடைவெளி எடுத்துக் கொண்ட இளன் தற்போது நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளார். அவர் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் படத்தை அவரே இயக்குகிறார். ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் அந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கி சென்னை மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் நடந்து வரும் நிலையில் கதாநாயகியா சாவ்னே மேஹ்னா இணைந்துள்ளார். இவர் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரிலீஸாகி சூப்பர் ஹிட்டான ‘குடும்பஸ்தன்’ படத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அட்டகாசம் ரி ரிலீஸ் சொதப்பல்… அஜித் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos