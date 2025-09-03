முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ராஜமௌலி, மகேஷ்பாபுவுக்கு நன்றி சொன்ன கென்யா அமைச்சர்.. என்ன காரணம்?

மகேஷ் பாபு

Siva

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (08:22 IST)
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய திரைப்பட தயாரிப்புகளில் ஒன்றான SSMB29 படத்தின் படப்பிடிப்பு கென்யாவில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது. சூப்பர்ஸ்டார் மகேஷ் பாபு மற்றும் பிரபல இயக்குநர் எஸ்.எஸ். ராஜமௌலி ஆகியோர் கொண்ட படக்குழுவினர், படப்பிடிப்பிற்காக கென்யாவை தேர்ந்தெடுத்ததற்காக அந்த நாட்டின் சுற்றுலா அமைச்சகத்திற்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.
 
கென்யாவின் சுற்றுலா மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் தலைமை செயலாளர் முசலியா முடவாடி, SSMB29 படக்குழுவினரைச் சந்தித்தார். படக்குழுவினர், தங்கள் படத்திற்காக கென்யாவின் இடங்களை தேர்ந்தெடுத்தது, சர்வதேச திரைப்பட தயாரிப்பு மற்றும் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த உதவும் என்று தெரிவித்தனர்.
 
SSMB29' படக்குழுவினர் கென்யாவில் படப்பிடிப்பை முடித்துக்கொண்டனர். மொத்த ஆப்பிரிக்க காட்சிகளில் 95% கென்யாவின் மசாய் மாரா, நைவாஷா, சாம்பூரு மற்றும் அம்போசெய்ல் ஆகிய இடங்களில் படமாக்கப்பட்டது.
 
இந்தப் படம் 120க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் வெளியிடப்பட உள்ளது. இதன் மூலம், இந்தப் படம் பெரிய வெற்றியைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
மகேஷ் பாபு உலகைச் சுற்றி வரும் ஒரு ஆய்வாளராக நடிக்கிறார். நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா இந்த படத்தில் இணைந்துள்ளார். மேலும், நடிகர் பிரித்விராஜ் சுகுமாரனும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
Edited by Siva
 

