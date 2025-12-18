முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ராஷ்மிகாவை அடுத்து ஸ்ரீலீலா.. டீப் ஃபேக் மூலம் ஆபாச புகைப்படங்களால் அதிர்ச்சி..!

ஸ்ரீலீலா

Siva

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (09:59 IST)
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அபார வளர்ச்சி ஒருபுறம் வியப்பை ஏற்படுத்தினாலும், அதன் மூலம் பிரபலங்களின் உருவத்தை சிதைக்கும் 'டீப் ஃபேக்' கலாச்சாரம் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது.
 
ஏற்கனவே நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்ட பல திரைப்பிரபலங்கள் இத்தகைய பாதிப்புக்கு உள்ளாகி, சட்ட ரீதியான போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர். தற்போது இந்த வரிசையில் இளம் நடிகை ஸ்ரீலீலாவும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளார். இவரது புகைப்படங்களை ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆபாசமாகவும், தவறாகவும் சித்திரித்து சமூக வலைதளங்களில் மர்ம நபர்கள் பரப்பி வருகின்றனர். 
 
இதனால் மனவேதனையடைந்த ஸ்ரீலீலா, இந்த அநாகரீகச் செயலைக் கண்டித்து தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றத்தை தடுக்க முடியாது என்றாலும், அதனை தவறாக பயன்படுத்தி ஒரு பெண்ணின் மாண்பை சிதைப்பவர்களைக் கண்டறிந்து தண்டிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இத்தகைய இணைய குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது சைபர் கிரைம் போலீஸார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், பெண்களுக்கு எதிரான இந்த 'டிஜிட்டல் வன்முறைக்கு' முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்ரீலீலா கேட்டு கொண்டுள்ளார்.
 
