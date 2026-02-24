முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சூரியின் ரூட்டே தனிதான்! ‘மண்டாடி’ படத்திற்கு பிறகு இப்படியொரு ஸ்கிரிப்ட்டா?

சூரி

BALA

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (13:07 IST)
தற்போது சூரி கதையின் நாயகனாக வரிசையாக படங்களில் நடித்து வருகிறார். ஆரம்பத்தில் ஒரு காமெடியனாக விஜய், அஜித், சூர்யா என முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடித்து சிறந்த காமெடி நடிகராக தமிழ் சினிமாவில் வலம் வந்து கொண்டிருந்தார். அதன் பிறகு விடுதலை படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக நடிக்க ஆரம்பித்த சூரி அந்தப் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மாபெரும் வரவேற்பை பெற தனது ரூட்டை அப்படியே மாற்றிக்கொண்டார்.

விடுதலை படத்திற்கு பிறகு கதையின் நாயகனாகவே படங்களில் நடித்து வருகிறார். தற்போது அவருடைய நடிப்பில் மண்டாடி திரைப்படம் தயாராகி வருகிறது. ஒரு வரலாற்று பின்னணியில் உருவாகும் அந்த படம் நிச்சயமாக ரசிகர்களையும் கவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அடுத்து ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தற்போது தகவல் கிடைத்துள்ளது.
 
மண்டாடி படத்திற்குப் பிறகு அயலான் பட இயக்குனருடன் கைகோர்க்கிறார் சூரி. 2015 ஆம் ஆண்டு சென்னையை புரட்டிப்போட்ட வெள்ளத்தை யாராலும் மறக்க முடியாது. அதை மையப்படுத்தி அந்த படம் உருவாக போவதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தில் தான் சூரி நடிக்க இருக்கிறாராம். அதனால் இந்த படம் ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான படமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ரஜினி, விஜய் இவர்களை போல் மாஸ் ஆக்சன் கதைகளை நம்பாமல் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான மக்களின் நெஞ்சத்தை தொடும் கதைகளையே சூரி தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். அந்த வகையில் இந்தப் படமும் அவருக்கு கை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

