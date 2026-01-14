சரியான நேரத்தில் ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் ஆகும்.. காலம் ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கும்: நடிகர் கார்த்தி

விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் தள்ளிப்போனது குறித்து நடிகர் கார்த்தி தனது ஆதரவை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற 'வா வாத்தியார்' பட விழாவில் பேசிய அவர், "சில தாமதங்கள் நல்ல காரணத்திற்காகவே நடக்கின்றன" என்று குறிப்பிட்டது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
"ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அது சரியான நேரத்தில் திரைக்கு வரும். காலம் அதற்கேற்றவாறு கனிந்து வருகிறது" என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்த கார்த்தி, இந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் அனைத்து திரைப்படங்களுக்கும், அதில் நடித்துள்ள நடிகர்களுக்கும் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொண்டார்.
விஜய்யின் படம் பொங்கல் ரேசில் இல்லாதது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தந்திருந்தாலும், கார்த்தியின் இந்த பேச்சு ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஆறுதலையும் உற்சாகத்தையும் அளித்துள்ளது.
விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தினர் கார்த்தியின் இந்த முதிர்ச்சியான கருத்தை பாராட்டி வருகின்றனர். 'ஜனநாயகன்' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், கார்த்தியின் வாழ்த்துக்கள் அந்த படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.