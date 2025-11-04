முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
"ஏ நெஞ்சு குழி தொட்டு போகிற அடி அலையே அலையே..." 'பராசக்தி' பாடல் ப்ரோமோ வீடியோ.!

பராசக்தி

Siva

, செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (18:07 IST)
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் ஸ்ரீலீலா நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் 'ஆதி அலையே' என்ற பாடலின் முன்னோட்ட காட்சி வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. 
 
ஜி.வி. பிரகாஷின் இசையில் இந்த பாடல் ஒரு இளமை துள்ளும் காதல் மெலடியாக ஒலிக்கிறது. "ஏ நெஞ்சு குழி தொட்டு போகிற அடி அலையே அலையே..." போன்ற வரிகள் இனிமையாக உள்ளன.
 
சிவகார்த்திகேயன் - ஸ்ரீலீலா ஜோடியின் கெமிஸ்ட்ரி மிகவும் புதியதாகவும் துடிப்பானதாகவும் தெரிகிறது. சிவகார்த்திகேயனின் புதிய தோற்றம் மற்றும் ஸ்ரீலீலாவின் துடிப்பான நடன அசைவுகள் காட்சியைக் கவர்ச்சியாக்குகின்றன.
 
இந்த முன்னோட்டம் படத்தின் காதல் பக்கத்தை ரசிக்கும்படியாகக் காட்டியுள்ளது. ஜி.வி. பிரகாஷின் முழுப் பாடலுக்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

