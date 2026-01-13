பராசக்தி பார்த்துவிட்டு எஸ்.கேவை பாராட்டிய ரஜினி, கமல்!.. சொன்னது இதுதான்!...

சின்னத்திரையில் தொகுப்பாளராக இருந்து அப்படியே சினிமாவில் நுழைந்தவர் சிவகார்த்திகேயன். ஆரம்பத்தில் இவரும் மற்றவர்களை போல வாய்ப்பு தேடி மிகவும் கஷ்டப்பட்டார். தனுஷின் அறிமுகம் கிடைத்து அவரின் தயாரிப்பில் எதிர் நீச்சல் படத்தில் நடித்தார். அதன் பின் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் போன்ற படங்கள் அவரை ரசிகர்களிடம் சேர்த்தன.
அதன்பின் படிப்படியாக வளர்ந்து தற்போது 50 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கும் ஒரு நடிகராக சிவகார்த்திகேயன் உயர்ந்திருக்கிறார். அவரின் அமரன் திரைப்படம் கூட 300 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது. கடந்த 10ம் தேதி சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், அதர்வா நடிப்பில் சுதா கொங்காரா இயக்கிய பராசக்தி திரைப்படம் உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்த படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் வந்தாலும் படம் ஓரளவுக்கு வசூலையும் பெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் இந்த படத்தின் வெற்றி விழாவில் இன்று பேசிய சிவகார்த்திகேயன் ‘இந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு கமல் சார் என்னிடம் 5 நிமிடம் பேசினார்.. படத்தை பற்றி பல முக்கியமான விஷயங்களை அவர் கவனித்து பகிர்ந்து கொண்டார்.. அதேபோல் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்னை போனில் தொடர்பு கொண்டு ‘இது ஒரு தைரியமான முயற்சி.. உங்கள் நடிப்பை பாரட்ட வேண்டும்’ என்று பாராட்டினார்.. இப்படி முக்கியமானவர் என்னை பாராட்டி வருகிறார்கள்.. அதுவே எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி’ என சொல்லியிருக்கிறார்.