'பராசக்தி’ படத்திற்கும் சென்சார் பிரச்சனையா? இந்த பொங்கலுக்கு புதுப்படமே இல்லையா?

சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம், வரும் ஜனவரி 10-ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரைக்கு வரத் தயாராகி உள்ளது.
1960-களில் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படம், சுமார் ரூ.150 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அதர்வா, ஸ்ரீலீலா மற்றும் வில்லனாக ரவி மோகன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
தணிக்கை வாரியம் இந்த படத்தில் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் தொடர்பான 23 காட்சிகளை நீக்கவோ அல்லது மாற்றவோ அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த வெட்டுக்கள் படத்தின் ஆன்மாவை பாதிக்கும் என்பதால், இயக்குனர் சுதா கொங்கரா தணிக்கை வாரியத்தின் மறுஆய்வுக் குழுவை அணுகியுள்ளார்.
விஜய் நடித்த ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் தணிக்கை சிக்கல்களால் தள்ளிப்போயுள்ள நிலையில், 'பராசக்தி' படத்திற்கும் சிக்கல் எழுந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மொத்தத்தில் இந்த பொங்கலுக்கு புதுப்படம் வருமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.