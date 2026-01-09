முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
'பராசக்தி’ படத்திற்கு யூ/ஏ சென்சார் சான்றிதழ்.. நாளைய ரிலீஸ் உறுதி..!

பராசக்தி திரைப்படம்

Mahendran

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (13:45 IST)
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு தணிக்கை வாரியத்திடம் இருந்து U/A சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது. 
 
படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த 23 தணிக்கை வெட்டுக்கள் தொடர்பாக படக்குழுவிற்கும் தணிக்கை வாரியத்திற்கும் இடையே நீடித்த இழுபறி, தற்போது ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் திட்டமிட்டபடி நாளை உலகம் முழுவதும் இப்படம் ரிலீஸ் ஆவது உறுதியாகியுள்ளது.
 
1960-களின் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக கொண்ட இத்திரைப்படம், அரசியல் ரீதியாக பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. தணிக்கை சிக்கல்களால் படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போகலாம் என அஞ்சப்பட்ட நிலையில், கடைசி நேரத்தில் கிடைத்த இந்த அனுமதி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் தள்ளிப்போனதால், இந்த பொங்கல் ரேஸில் ‘பராசக்தி’ தனித்து நின்று வசூல் சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Mahendran

