அஜித் படத்தை தயாரிக்க மாட்டேன்: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பேட்டி..!

Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (13:32 IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (13:33 IST)
திரைப்பட தயாரிப்பாளராகவும் வெற்றி கண்டு வரும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது ஒரு சுவாரசியமான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். "ஒரு நடிகர் படம் தயாரிக்கும்போது மட்டுமே தயாரிப்பாளராக இருக்க வேண்டும், படம் பார்க்கும்போது ஒரு ரசிகனாக இருக்க வேண்டும்" என்று அவர் கூறினார்.
அப்போது, "தல அஜித்தை வைத்து படம் தயாரிப்பீர்களா?" என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, "அஜித்தின் படத்தை தயாரிக்கும் அளவுக்கு எனது நிறுவனம் இன்னும் பெரிய நிலையை எட்டவில்லை.
இப்போது எங்களால் முடிந்த சிறிய பட்ஜெட் படங்களை மட்டுமே தயாரித்து வருகிறோம்" என்று வெளிப்படையாக பதிலளித்தார். இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் தனது நிறுவனம் வளர்ச்சி அடைந்து, அஜித்தே வாய்ப்பு வழங்கினால் கண்டிப்பாக அவரை வைத்துப் படம் தயாரிப்பேன் என்றும் சிவகார்த்திகேயன் கூறினார்.
இப்போதைக்கு அஜித் படத்தை தயாரிக்க என்னால் முடியாது என்று அவர் கூறிய இந்த நேர்மையான பதில் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.