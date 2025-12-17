முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த பட பட்ஜெட் ரூ.180 கோடியா? படப்பிடிப்புக்கு முன்பே டிஜிட்டல் விற்பனை..!

Advertiesment
சிவகார்த்திகேயன்

Mahendran

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (16:45 IST)
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமாக வளர்ந்துள்ள சிவகார்த்திகேயன், அடுத்ததாக இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவுடன் இணையும் திரைப்படம் கோலிவுட்டில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படம் ஒரு பிரம்மாண்டமான சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதைகளத்தை கொண்டது. இப்படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் சுமார் 180 கோடி ரூபாய் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இப்படத்தின் பிரம்மாண்டத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அதன் நட்சத்திர பட்டாளத்தின் சம்பளம் என கூறப்படுகிறது. சிவகார்த்திகேயனுக்கு 45 கோடி ரூபாயும், இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவிற்கு 18 கோடி ரூபாயும், இசையமைப்பாளர் அனிருத்திற்கு 12 கோடி ரூபாயும் சம்பளமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற கலைஞர்களின் ஊதியத்தையும் சேர்த்தால் சம்பளப் பட்டியலே 100 கோடியைத்தாண்டுகிறது.
 
மேக்கிங் செலவுக்காக 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கதையின் தேவைக்காக படத்தின் 50% காட்சிகள் வெளிநாடுகளில் படமாக்கப்பட உள்ளன. வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பிற்கு ஒரு நாளைக்குச் சுமார் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும் என்பதால் பட்ஜெட் இந்த அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. 
 
இருப்பினும், சிவகார்த்திகேயனின் 'அமரன்' படத்தின் மெகா ஹிட் வெற்றியால், இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமம் தொடக்கத்திலேயே 55 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையாகியுள்ளது தயாரிப்பு தரப்பிற்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிக் பாஸ் வரலாற்றில் முதல்முறை.. போட்டியாளர்களுக்கு காத்திருந்த மெகா சலுகை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos